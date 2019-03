Tuintegels inruilen voor planten bij Intratuin: ‘Water moet de grond in kunnen’

videoDUIVEN - Lachend rijdt Wim Snelders zaterdagmorgen een kar met tegels naar de stand van Groei & Bloei in Intratuin Duiven. ,,We hebben de hele tuin leeggehaald. Meer tegels konden we niet vinden”, zegt Snelders.

Hij is een van de velen die meedoet aan de landelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin’ van Groei & Bloei en Intratuin. Nog voor de officiële start om 10.00 uur ligt er al een behoorlijke stapel tegels op de pallet. ,,Het loopt geweldig”, zeggen Wilma van Woesik en Hans Wessels van Groei & Bloei afdeling Liemers. ,,We doen dit voor de derde keer, maar zoveel respons was er nog niet eerder.”

Nog geen uur na de start wordt de eerste pallet vol tegels al weggereden. Aan het eind van de actiedag zijn er liefst drie pallets ingeleverd, véél meer dan waarop was gerekend.

Volledig scherm Tegels inleveren voor een tuinplant bij Intratuin in Duiven. © theo kock persfotografie

‘Actie maakt mensen bewust’

De actie is een samenwerking tussen Groei & Bloei en Intratuin. Bij de tuingigant in Duiven staan twee rekken met ruim vierhonderd plantjes, die mensen krijgen als ze een tegel inleveren. Medewerker Eddy Luca van Intratuin: ,,Deze actie maakt mensen bewust dat ze voor een betere biodiversiteit hun tuin minder moeten bestraten. En natuurlijk, we trekken ook mensen.”

Wim en Petra Snelders uit Tolkamer vinden het een geweldige actie. Petra: ,,Veel meer mensen zouden dit moeten doen. Velen willen een makkelijke tuin waaraan ze niet veel hoeven te doen. Dus bestraten ze alles. Dat is jammer. We moeten zoveel mogelijk water in onze tuin houden. Dat is goed voor het grondwater. En liever niet alleen met gras, maar met bloemen en planten. Goed voor de vogels en insecten én er is minder wateroverlast.”