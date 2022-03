Tweede editie van de Groessense theaterwandeling Circado is in mei

De eerste editie van Circado kwam in oktober 2020 tot stand op initiatief van de gemeente Duiven. Doelstelling was de culturele verenigingen en solisten uit de dorpen midden in coronatijd eindelijk weer eens de kans te geven gezamenlijk op te treden.



De coronamaatregelen van die dagen stonden het openluchtevenement toe. Circa 450 mensen deden aan de wandeling mee.

Grootschaliger

Duiven heeft het evenement indertijd betaald uit de vergoeding die de gemeente kreeg van het Rijk om de cultuur in coronatijd te stimuleren. Deze pot is nog niet leeg. Daarom kan er opnieuw een editie van Circado worden gehouden.



Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) zegt er waarde aan te hechten dat meer mensen van het evenement kunnen genieten. Het idee is dan ook dat de tweede editie grootschaliger wordt opgezet dan de eerste.



De leiding is in handen van een groep professionele theatermakers. De regie is in handen van Kir Robben en Kirsten Bothoff. Amateurs die willen meedoen, kunnen zich nog melden.

Plaat geeft indruk

Het dorp Leuffen was een buurtschap van vijftien huizen en minder dan honderd mensen. Het is in de 18de eeuw ten onder gegaan in het water van de Rijn.



Sinds enkele weken staat er in het uiterwaardegebied een glazen plaat met daarin een afbeelding gegraveerd van het dorp. Zo kan ieder die er doorheen kijkt, een indruk krijgen van hoe het dorp eruit heeft gezien en hoe het in het landschap heeft gelegen.



