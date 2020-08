Van New Yorkse zwerver tot Duivense wolvenactivist: Willeke zet al vijftien jaar kleurrijke mensen op de foto

Tweedui­zend heipalen de grond in: proefborin­gen voor doortrek­ken A15 van Bemmel naar Zevenaar begonnen

30 juli ANGEREN - Voor de bouw van een brug over het Pannerdensch Kanaal moeten tweeduizend heipalen de grond in. Woensdag is in Angeren begonnen met proefboringen om uit te zoeken welke soort paal per heilocatie het meest geschikt is.