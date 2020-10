Van slachtoffer naar hulpverlener: ‘Ik droeg in de zomer vier lagen kleding’

Spookrij­den­de autodief (24) strandt na wilde achtervol­ging door Arnhem en Duiven in achtertuin

20 oktober ARNHEM/ DUIVEN - Een 24-jarige spookrijder is maandagavond laat opgepakt in Duiven, nadat hij eerder gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Arnhem en Duiven. De man reed met een gestolen voertuig spookrijdend over de weg, waarna agenten de achtervolging inzetten.