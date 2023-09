Vanuit dit magazijn in Duiven worden dagelijks duizenden kledingstukken verstuurd: 'Jonge vrouwen zijn onze voornaamste klanten’

Explosieve groei aantal meldingen seksueel wangedrag in de sport: ‘Groeiend besef dat sommige zaken echt niet oké zijn’

Het aantal meldingen over wangedrag binnen de sport groeit flink. Het gaat dan met name over seksueel grensoverschrijdend gedrag op sportclubs. De keren dat aan de bel wordt getrokken, stijgt explosief, zo blijkt uit het aantal meldingen dat het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF hierover krijgt.