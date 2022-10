Varkensboer wil wel weg voor nieuwbouwwijk: ‘Voorwaarde is een goede prijs voor mijn bedrijf’

Politie houdt verdachte aan na brandstich­ting in slaapkamer op de Leigraaf

Op de Leigraaf in Westervoort heeft vrijdagmiddag even voor 16.50 uur een brand plaats gevonden in de slaapkamer van een woning. De politie heeft daarbij een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting.

