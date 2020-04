Verkeer weer op gang na eenzijdig ongeluk op A12 bij Duiven

Aantal coronapa­tiën­ten in Zevenaar blijft stijgen

14:34 ZEVENAAR - Opnieuw een forse toename van het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Zevenaar. In één dag tijd zijn er vier Zevenaarders opgenomen in een ziekenhuis. Het totaalaantal opnames in die gemeente staat nu op 24. Dat is bijna het dubbele van de opnames in de andere Liemerse gemeenten bij elkaar.