Nieuwe groep Oekraïners komt in december naar Duiven

DUIVEN - De nieuwe groep Oekraïners die naar Duiven komt, wordt begin december verwacht. Deze mensen worden gehuisvest in het oude gebouw van basisschool De Groene Ring aan de Schoolstraat in Duiven-Noord. In het gebouw komen twaalf kamers met elk vier bedden.

13 oktober