Verkeersdrukte bij Loods 5 in Duiven lijkt mee te vallen

Bij de opening om tien uur vanochtend van de woonwinkel stonden al ruim honderd klanten voor de deur te wachten. ,,We hebben de deuren iets eerder geopend omdat het vrij koud was”, vertelt woordvoerder Pieter van Rossum van Loods 5. In de winkel is alles op het gebied van woninginrichting te krijgen, van kussens, kaarsen, planten en geurstokjes tot complete keukens en bankstellen.

Housewarming

Speciale acties zijn er niet. ,,Voor ons is vandaag echt een soort housewarming”, zegt Van Rossum. ,,Mensen kunnen de sfeer komen proeven en het is mooi om te zien dat ze ons ook direct weten te vinden. Al ons personeel werkt vandaag, dat zijn zo’n honderd mensen.” Op Nieuwgraaf zijn ook onder meer IKEA en Makro gevestigd. Met borden staat de rijroute richting de nieuwe winkel aangegeven. Ter plekke leiden verkeersregelaars het geheel in goede banen. Loods 5 heeft 600 parkeerplaatsen onder het pand. ,,We gaan ervan uit dat dit voldoende is”, geeft Van Rossum aan.

De Duivense woonwinkel is de vijfde vestiging van Loods 5. De keten begon in 1999 in Zaandam en heeft ook winkels in Maastricht, Amersfoort en Sliedrecht. De winkel in Duiven is zeven dagen per week geopend. De deuren openen dagelijks - ook op zondag - om 10.00 uur.