Vermeende winkeldief gewond bij vluchtpoging uit MediaMarkt in Duiven

Duivense fietsenma­ker: ‘Vernielers, meld je: anders kom ik zelf langs’

12 december DUIVEN - De zeven jongens (17 en 18 jaar) die in een dronken bui het reclamebord van Liemers Fietsen hebben vernield, moeten zich de volgende dag een hoedje zijn geschrokken toen ze zichzelf terug zagen op Facebook. Eigenaar Michiel de Warle had de videobeelden van de bewakingscamera online gezet om de jongens aan te manen zich te komen melden. ‘Anders zou hij wel even bij hun langskomen.’