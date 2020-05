Viertal uit Arnhem, Duiven en Rhenen vast na inval in woning om drugs

Coronavi­rus afgelopen week voor geen enkele inwoner van Liemers of Achterhoek fataal

26 mei DOETINCHEM - In de Achterhoek en Liemers zijn de afgelopen week geen burgers overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de RIVM. WeL zijn inwoners van Oude IJsselstreek en Winterswijk in diezelfde periode opgenomen in het ziekenhuis.