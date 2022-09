Vijf minderjarigen naar het ziekenhuis; vermoedelijk onwel door verdovende middelen

Vanuit Liemers harde kritiek op windmolen­plan Angeren; bomvolle zaal met criticas­ters

ANGEREN - In een afgeladen dorpshuis in Angeren uitten veel mensen donderdagavond hun onvrede over de windmolenplannen bij steenfabriek Caprice in Angeren. Daar moeten twee turbines van 240 meter verrijzen. Inwoners van de Liemers trokken het Pannerdensch Kanaal over om mee te protesteren.

9 september