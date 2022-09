Vijf minderjarigen naar het ziekenhuis; vermoedelijk verdovende middelen in het spel

IJsbaan Duiven in gevaar door gebrek aan vrijwilli­gers na twee jaar afwezig­heid

DUIVEN - Voor de overdekte ijsbaan in Duiven die er in december na drie jaar weer moet staan, is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers is het voortbestaan van de ijsbaan hoogst onzeker.

23 augustus