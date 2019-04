Vijf tot tien keer per jaar staat het hier vast en dan komt Hornbach er ook nog bij: kan Duiven dat aan?

DUIVEN - Vijf tot tien keer per jaar is het hommeles op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Dan loopt de boel vast op de wegen richting Ikea, Makro en Mediamarkt. Straks komt daar de Hornbach bij. De afslag naar de nieuwe bouwmarkt ligt er al.

Ondernemersvereniging Lindus is bang dat het té druk wordt op Nieuwgraaf. Maar wie deze middag naar de Ikea wil, kan het Zweedse woonwarenhuis zonder problemen bereiken. Bovendien zijn er meer dan voldoende parkeerplaatsen.



Lindus vreest dat de verkeersdruk te groot wordt als komend najaar bouwmarkt Hornbach en Loods5 zijn geopend. Nieuwgraaf is niet berekend op nog eens 1 tot anderhalf miljoen bezoekers per jaar extra, vreest de ondernemersvereniging. Het bezoekersaantal van het Duivense bedrijventerrein komt daarmee op 6 tot 7 miljoen.

Pasen en kerst

Wilco Jonkhans, bedrijfsleider van carwash De Duif, ziet doorgaans geen verkeersproblemen op Nieuwgraaf. Volgens hem gaat het hooguit vijf tot tien keer per jaar mis op het bedrijventerrein. ,,Bijvoorbeeld met Pasen of op Tweede Kerstdag, dat zijn dagen waarop het écht druk is en de boel vastloopt.”



Jonkhans noemt het grootste probleem de afstelling van de verkeerslichten, op de kruising van de Nieuwgraaf en de Rivierweg. ,,Als het druk is, ontstaan er problemen bij het verlaten van het terrein. Dan stroopt het verkeer zich op.”

'Meer geduld’

Kelly Geenacker uit Westervoort vindt de huidige situatie op Nieuwgraaf een stuk verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Sinds het wegennet op Nieuwgraaf is omgevormd tot een eenrichtingsweg, is de doorstroming verbeterd, merkt Geenacker. ,,Het is ook veiliger”, vindt hij. ,,Weet je wat het ook is? De mensen moeten wat meer geduld hebben. Dan is er niks aan de hand.”

‘Altijd plek’