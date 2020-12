Vijftien jaar cel voor doodsteken en wurgen vriendin Silke (24): ‘Je hebt haar afgeslacht’

Rechtbank doet vandaag uitspraak in Didamse ‘slaapwan­del­moord’

7:30 ARNHEM – Krijgt de 29-jarige Davey de R. vijftien jaar cel voor het doden van zijn 24-jarige vriendin Silke in hun appartement in Didam een jaar geleden? Of wordt hij vrijgesproken omdat niet uit te sluiten valt dat hij het in zijn slaap deed? De rechtbank doet vandaag uitspraak in wat de ‘slaapwandelmoord’ is gaan heten.