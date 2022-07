Vogelschieten moet in Duiven nog één keer wachten voor intieme kerkdienst

column Minoes, de poes-met-twee-baas­jes, bleek ineens gecas­treerd

Toen ik nog in mijn praktijk werkte, stond het baasje van poes Minous ineens zeer verontwaardigd voor mijn neus. Of ik even wilde kijken wat ‘iemand’ hun kat had aangedaan. Ik keek naar de buik van de kat en zag, behalve de hechtingen die ik eerder die week had geplaatst na een geslaagde castratie, niks bijzonders.

14 juni