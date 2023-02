Voor even heeft de assistent van Helmond Sport geen contact met de staf van Almere City

Bakens was bij de huidig nummer drie van de eerste divisie twee seizoenen assistent-trainer, de functie die hij momenteel ook vervult bij Helmond Sport. ,,De club heeft mij de kans gegeven bij de profs”, refereert Bakens ook aan zijn tijd als jeugdcoach van Almere City FC en De Graafschap. ,,Ik heb een mooie tijd gehad in Almere. Als Helmond Sport niet was langsgekomen, had ik er nog gezeten.”

Op De Braak zien ze in hem een potentiële hoofdtrainer. Bakens (‘qua ambities zijn de clubs te vergelijken’) had voor de winterstop ook al even de touwtjes in handen in Helmond, na het ontslag van trainer Sven Swinnen. Sinds de komst van Bob Peeters is de Achterhoeker weer assistent. De vereiste papieren om hoofdtrainer te zijn, heeft hij ook nog niet. Bakens begint in mei aan de hoogste trainersopleiding, de cursus UEFA PRO.

,,Ik heb af en toe nog contact met Hedwiges”, doelt Bakens op Hedwiges Maduro, voetbalanalist en assistent-trainer van Almere City FC. ,,Dan praten we over van alles en nog wat. Ik zal hem bij de cursus ook weer tegenkomen. Deze week heb ik Hedwiges niet gesproken, de rest van de staf ook nog niet.” Lachend: ,,Misschien hebben we elkaar vanwege de wedstrijd wel bewust ontweken.”