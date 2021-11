Voormalig klooster Duiven razendsnel klaargestoomd voor 50 ontheemde kinderen: zelf koken en vroeg naar bed

Zus zet doneerac­tie op nadat broer in Loo loods in vlammen op zag gaan

LOO - ‘Wat zou het mooi zijn als we Maickel, mijn broer, met zijn bedrijf Baars Totaalbouw een steun in de rug kunnen geven'. De hartenkreet is van Bianca Saat. Ze is een doneeractie gestart nadat haar broer zijn loods in vlammen op zag gaan.

19 oktober