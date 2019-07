Vrachtwagenchauffeur gewond op parkeerplaats Duiven

Negen van dertien katholieke kerken in Liemers dicht: tekort van 2,5 ton per jaar

4 juli ZEVENAAR - Negen van de dertien rooms-katholieke kerken in de Liemers sluiten per 1 januari 2021. Na drie jaar bekijkt het bestuur van de Sint Willibrordusparochie of het nodig is om ook de Martinuskerk in Doesburg, de Remigiuskerk in Duiven en de Heilige Maria Onbevlekt Ontvangenkerk in Lobith te sluiten.