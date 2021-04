Vrees voor toename zwerfafval door komst Subway en KFC: ‘Kijk maar naar de troep bij McDonald's’

Duiven wordt fastfood­wal­hal­la: KFC opent in juni, Subway mikt op mei

9 maart DUIVEN - Een bezoek aan IKEA, Loods 5, Intratuin of Makro in Duiven eindigt dikwijls bij McDonald’s. Maar vanaf mei hoeft dat niet meer, als Subway in Duiven opent. En in juni volgt ook KFC. Duiven als fastfoodwalhalla van de Liemers.