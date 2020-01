Vrienden van slachtoffers brand Duiven tekenen boek: ‘Mensen diep geraakt’

Persoonlijke boodschap

In de kapel van de Protestantse Gemeente Duiven kunnen mensen een kaarsje branden en een persoonlijke boodschap achterlaten in een boek dat op een later tijdstip aan de familie van de slachtoffers zal worden overhandigd.



Tientallen mensen schrijven iets, bekenden en onbekenden. ,,Wij kennen de slachtoffers niet persoonlijk. Maar wij wonen ook in Duiven en het doet ons wat. Ik heb een korte boodschap achter gelaten in het boek, maar ik hoop dat de familie zich voelt gesteund door onze woorden”, vertelt een Duivenaar die met zijn vrouw naar de kapel is gekomen.



Mensen die het moeilijk hebben of willen praten over hun gevoelens zijn altijd welkom, meldt Van Baardewijk: ,,Er is in de kapel aan de Rijksweg ook een huiskamer met een koffiezetapparaat. Voel je welkom, ook op een ander tijdstip. Als mensen nu niet weten wat ze in het boek moeten schrijven, wellicht weten ze het op een later tijdstip wel.”