Vrijdag de A12 op? Houd rekening met vakantiegangers en Zwarte Crossers

Liemerse vaandels zo ver het oog reikt, maar er hangen er ook veel niet: ‘Sommige vallen uit elkaar’

Schutterijen, muziekkorpsen en zelfs de lokale spoorwegvereniging. Tientallen vaandels laten de Liemerse cultuur tot leven komen, ze vertolken de hoofdrol in een nieuwe tentoonstelling in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. ,,Een vaandel was vaak een van de eerste grote aankopen van een vereniging.”