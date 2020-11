Vrouw in haar woning met geweld beroofd van smartphone die ze aanbood op Marktplaats

Interview Peter Bloemen­daal duikt met liefde in de Arnhemse geschiede­nis om daar steeds weer een nieuw pareltje op te graven

16 oktober DOESBURG/ARNHEM - Een in Doesburg wonende mug (geboren Haarlemmer) die over Arnhem schrijft. En met dat schrijven ook nog is gelauwerd. Het klinkt wonderlijk, maar het is echt waar. Peter Bloemendaal won zaterdag, met zijn in Amsterdam wonende kompaan Jeroen van Dijk, de jaarlijkse Prodesseprijs voor de Facebookpagina Oud-Arnhem.