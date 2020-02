Vrouw mishandeld door haar vriend (33) in Duiven: ‘Ze was behoorlijk toegetakeld’

DUIVEN - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag in haar woning in Duiven mishandeld door haar vriend. De man, een 33-jarige Duivenaar, is na een zoekactie door de politie opgepakt in Zutphen.