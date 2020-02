Vrouw mishandeld door haar vriend in Duiven, man (33) opgepakt in Zutphen

Al eerder veroordeeld

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat de man nog in de buurt van de woning was. Maar ter plaatse bleek dit niet het geval te zijn. Hij was ervandoor gegaan naar Zutphen. Daar hebben agenten de man uiteindelijk opgepakt.

Eerder was hij in Zutphen al opgepakt voor ‘een soortgelijk vergrijp’, vertelt Noppen. ,,Daar was hij eerder voor veroordeeld en heeft hij al voor in de gevangenis gezeten. Hij was vrij, maar zat nog in zijn proeftijd. Een van de voorwaarden was dat hij zich in die tijd niet opnieuw schuldig zou maken aan zo'n soort vergrijp.”