Vrouw opgepakt die onder invloed van alcohol botsing veroorzaakt op afrit A12

Rafelrou­tes door de Achterhoek en Liemers: al fietsend en wandelend de schoonheid van de regio ontdekken

28 april Met de komst van Rafelroutes hebben de Liemers en de Achterhoek er nieuwe wandel-, fiets-, en kunstroutes bij. Niet zoals de andere routes die er al zijn in het gebied, maar intieme en minder alledaagse routes die leiden door straatjes, achterafweggetjes en af en toe over een onverharde weg. Routes die ervoor zorgen dat we de schoonheid van de Liemers verder kunnen ontdekken.