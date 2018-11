Vrouw uit Duiven (40) aangehouden in groot witwasonderzoek

De politie nam op 12 november achttien auto’s, twee chalets en een hotel in Duitsland in beslag . Op diezelfde dag werden de eerste vier verdachten aangehouden en waren er doorzoekingen in diverse panden in Gelderland, Zuid-Holland en Duitsland.

De eerste persoon die in de zaak werd aangehouden, was een man uit Velp. De politie kwam de man op het spoor nadat het meerdere mensen was opgevallen dat hij nogal dure bezittingen had. Omdat de man geen werk had en onlangs ook geen loterij had gewonnen, was niet te verklaren hoe hij de auto’s en het hotel had kunnen betalen. De recherche is samen met de financiële recherche een onderzoek begonnen naar de man en zijn bezit. Inmiddels zijn er dus zes personen aangehouden.