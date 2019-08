Vrouw uit Duiven mishandelt 5-jarig zoontje van vriendin: ‘Bent u zelf ook aan uw oren getrokken?’

Omdat de Duivense inmiddels in therapie is gegaan en het oude feiten betreffen, het gebeurde tussen maart en 24 oktober 2017, hield de politierechter het op een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken met een proeftijd van twee jaar.

Burn-out

De moeder van het jongetje kon vanwege behandeling voor een ernstige burn-out tijdelijk niet alle dagen van de week voor haar zoon zorgen. De Duivense bood aan hem op te vangen en dat gebeurde in het kader van pleegzorg.



Op een gegeven moment merkte de moeder een gedragsverandering bij haar zoon. Hij was vaak bang, huilde veel en moest soms zomaar ineens overgeven. Ook zag ze een keer dat zijn oor blauw was.



Enkele maanden later vertelde het kind dat zij niet met kennissen mocht praten omdat er dan iets ergs zou gebeuren. Ze schrok en belde de kennissen.



Die vertelden dat ze op de camping in Aalten meermalen hadden gezien dat de Duivense het jongetje hard aan zijn oren trok en hem aan zijn oren optilde. Ze merkten ook dat het kind bang voor de vrouw was.

Quote Ik heb hem naar mijn mening geen pijn gedaan. Ik heb mijn best gedaan hem zo goed mogelijk op te vangen Verdachte

In paniek

De oppas zag dat ook. Het jongetje werd altijd heel onrustig vlak voordat de Duivense hem kwam halen. Hij was een keer in paniek geraakt nadat hij in zijn broek had gepoept. Hij was bang dat de Duivense heel boos op hem zou worden.



Dat gebeurde ook. De oppas zag hoe de vrouw het kind hard bij de oren pakte en dat het jongetje pijn had. Ze had meermalen blauwe plekken gezien.



De Duivense ontkende voor de politierechter de aantijgingen. Ze had het jongetje weleens bij zijn oorlel gepakt en dan gezegd dat hij moest luisteren, maar dat was alles. ,,Ik heb hem naar mijn mening geen pijn gedaan”, zei ze. ,,Ik heb mijn best gedaan hem zo goed mogelijk op te vangen.”

Verleden

De rechter wilde best geloven dat ze in beginsel goede bedoelingen had gehad. Ze vroeg zich af of haar verleden meespeelde. ,,Bent u zelf aan uw oren getrokken? Kan het zo zijn dat voor u aan de oren trekken normaal is?”



De Duivense beaamde dat ze vroeger aan de oren werd getrokken. En ook werd geslagen en geschopt. ,,Maar dat is niet normaal.”

Duizend euro smartengeld