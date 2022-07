Vrouwenvoetbal in de lift in Liemers: ‘Dankzij Oranje én dankzij samenwerking clubs’

Ook de laatste kerken van de Liemerse Willibror­dus­pa­ro­chie gaan dicht

ZEVENAAR - Ook de katholieke kerken van Duiven, Lobith en Doesburg gaan de komende jaren dicht. In de Liemerse Willibrordusparochie blijft alleen de Zevenaarse Andreaskerk over als plek waar wekelijks de eucharistie wordt gevierd. Tot 2019 waren er in de parochie nog dertien kerken open.

4 juli