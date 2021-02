Vuilniswagens AVR gaan rijden op waterstof dat ze in Duiven zélf maken

Lars (20) werd geschept door een dronken automobi­list, nu is zijn bermmonu­ment klaar: ‘We missen hem enorm’

24 januari DUIVEN - Een herdenkingsplek die spontaan is ontstaan. Dat is het bermmonumentje van Lars aan de Meulen langs de Oostsingel in Duiven. Direct na het dodelijk ongeval in 2016 lagen er bloemen en bierflesjes, sinds kort hangt er een ingelijste, weersbestendige foto van Lars. ,,Het monumentje is nu klaar”, zegt vader Leon.