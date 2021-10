Vuurpijlen exploderen naast hotelramen van spelers Tottenham Hotspur in nacht voor duel met Vitesse

85 tot 90 arbeidsmi­gran­ten aan Visserlaan in Duiven: buurt protes­teert

16 september DUIVEN - 85 tot 90 arbeidsmigranten komen te wonen aan de Visserlaan 1 in Duiven. Dat is het plan van ondernemer Ted van den Besselaar, die het pand gekocht heeft. De gemeente staat er voor open, maar de buurt is er niet gerust op.