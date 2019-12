Waarschuwing voor Polo-bezitters: Uw auto is populair bij dieven!

Dat zijn er gemiddeld twee per week en dat is enorm veel, zegt een woordvoerder van het Liemerse politieteam Rivierenland-Oost. ,,Om te voorkomen dat er nog meer Polo’s gestolen worden hebben we bezitters gevraagd maatregelen te nemen, zoals het installeren van een stuurslot of een andere wagen achter de Polo zetten, als deze op de oprit staat. Zo kan de Volkswagen niet van de oprit gereden worden”, aldus de politiewoordvoerder.



Polo-bezitter Moreno van Heemskerken heeft niets meer aan die tips. Zijn auto werd vorige week gestolen voor zijn huis in Duiven. ,,De wagen staat altijd naast mijn werkbus. Maar die ochtend opeens niet meer. Ik schrok me kapot en baal als een stekker”, zegt de 26-jarige Duivenaar.