Warme Kamer in Duiven voor wie thuis graag de verwarming uitzet

Gezelligheid in kerstsfeer

De KerkvoorNu is de uitdaging aangegaan. In het gebouw De Stek aan de Rijksweg 53 in Duiven is iedereen vanaf zaterdag welkom in kerstsfeer. De huiskamer van het kerkgenootschap is dagelijks open van 09.00 tot 17.00 uur. Doel is niet alleen de bezoekers een lagere energierekening en gezelligheid te bezorgen, maar ook om ze de gelegenheid te geven te lezen, te werken of te studeren. In De Stek huisvest de KerkvoorNu ook Oekraïners, maar dat is in een ander deel van het gebouw.