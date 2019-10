Wat is hét architectonische hoogstandje van de regio?

Hoe illegale Chinese arbeiders in Duiven geheim bleven voor Oost NL: ‘Dit is uitzonder­lijk’

14 oktober DUIVEN - Enthousiast keerde Oost NL terug van een zakenreis in China. Phylion Battery en Ananda zouden hun activiteiten met onderdelen voor e-bikes willen uitbreiden in Gelderland, vertelden ze. Wat niet bekend was: in hun panden in Duiven sleutelden illegale Chinezen aan accu’s voor elektrische fietsen.