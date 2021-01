Weer naar de Makro voor een koffieapparaat: Duivense groothandel versoepelt verkoopregels weer

Digitale dorpsquiz van én over Groessen opnieuw enorm succes: ‘Cadeautje voor ons allemaal’

17 januari GROESSEN - Die vragen over bomen en gewassen, daar heeft de familie Meijer zaterdagavond de winst verspeeld in de tweede editie van de Das Groessen Kwis. ,,Toch zijn wij trots, want een tweede plaats is prachtig”, zegt moeder Stefani Meijer.