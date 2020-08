Weerloze hond Tommy werd ‘onnodig heftig mishandeld door agenten’

verknocht aan.... Gerrit woont al zijn hele leven op hetzelfde land en wil nooit meer weg uit Duiven

24 augustus DUIVEN - Eltingerhoff heette de boerderij aan de Parallelweg waar Gerrit Derksen (87) opgroeide. In zijn jeugd kwam hij vrijwel nergens anders dan in de kerk in Duiven. ,,Ik was blij toen ik als dienstplichtige naar Arnhem moest.”