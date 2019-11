Weg aan de nieuwe Loods5 in Duiven wordt verbreed en krijgt verkeersregelaar ter voorbereiding van de opening

Een extern verkeersbureau buigt zich over de verkeerssituatie op het bedrijventerrein Nieuwgraaf. Er is onder meer een verkeerstelling uitgevoerd als onderdeel van het onderzoek. ,,We willen uitgaan van nieuwe gegevens, de verkeersstroom is niet meer hetzelfde als een aantal jaren geleden’’, aldus een woordvoerder.



Lindus vindt het een goede zaak dat de gemeente niet voortborduurt op gedateerde cijfers, ,,maar we hadden wel gehoopt dat we sneller stappen konden maken’’. Halverwege december worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Op basis daarvan zullen er ‘passende maatregelen’ worden genomen.



De ondernemersvereniging gaat al sinds april van dit jaar in gesprek met de gemeente en ondernemers. Ze vreest dat bedrijven ten onder gaan aan hun eigen succes. ,,De ontwikkelingen zijn uiteraard heel goed voor de Liemerse economie, maar ook zorgelijk.’’



Lindus waarschuwde eerder al dat de huidige infrastructuur op Nieuwgraaf niet is berekend op extra verkeer. Er is geregeld sprake van files en overlast. ,,Met de komst van twee nieuwe grote spelers gaat het verkeer compleet vastlopen.’’