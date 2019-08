Wereldkampioenen dans gehuldigd in Duiven: ‘Geweldige ervaring’

UPDATE Broei veroor­zaakt brand in afvalloods bij Sita in Duiven: schade blijft beperkt

26 augustus DUIVEN - Bij afvalverwerkingsinstallatie Sita in Duivenheeft maandagavond een grote berg afval in een loods vlam gevat. Waarschijnlijk was spontane broei in het restafval de oorzaak van de brand waarbij een berg van twintig vierkante meter afval in vlammen opging.