Werkstraf na aanrijding met vier slachtoffers in Duiven

De Amsterdamse reed die nacht met te hoge snelheid terug naar huis na een bruiloft in Ulft en botste op een voorligger. De auto van de slachtoffers, een man en een vrouw en hun twee nichtjes van in de twintig, landde in de sloot. De vrouw schreeuwde het uit. Toen niemand antwoordde vreesde ze dat ze dood waren, vertelde ze later.



Een van de nichtjes brak haar bekken en moet een nieuwe heup. Het andere nichtje brak drie ruggenwervels en meerdere ribben en scheurde haar lever. De vrouw brak negen ribben, de man had zijn schouder uit de kom, kneuzingen en een hersenschudding.



De rechtbank legde naast de werkstraf een rijverbod van een half jaar op. De officier van justitie had een deels voorwaardelijke werkstraf geëist met reclasseringstoezicht, maar de rechtbank vindt dat laatste niet nodig. De vrouw had weliswaar alcohol gedronken en cocaïne gebruikt, maar niet zoveel dat het strafbaar is en ze heeft inmiddels zelf hulp gezocht.