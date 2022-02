Westervoortse raad boos over twijfels adviesbureau BMC aan ‘unieke sociale structuur’ van het dorp

Over dit uitgangspunt is de Westervoortse gemeenteraad het roerend eens, ook al heeft het adviesbureau BMC in zijn rapport over de bestuurskracht van de gemeente vragen gesteld bij het veelgeroemde dorpse en sociale karakter van de plaatselijke samenleving. 'De hechtheid van de lokale gemeenschap hangt in feite op een klein aantal mensen', vatte GroenLinks-raadslid Ben Schutte de conclusie van BMC maandagavond tijdens de raadsvergadering in eigen woorden samen.