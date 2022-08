Wethouder lost winnende schot en wordt gekroond tot schutterskoning van Duiven

Aantal mensen met uitkering in de Liemers daalt, alleen Duiven noteert stijging

DUIVEN - Het aantal mensen in de Liemers dat een WW-uitkering ontvangt is over de gehele linie gedaald de afgelopen maand. Behalve in Duiven: hier krijgen elf mensen meer een WW-uitkering in juni ten opzichte van mei.

26 juli