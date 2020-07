Wim (75) verongelukt twee weken voor lintjesuitreiking: ‘Hij werd eindelijk gewaardeerd’

Deze damwanden moeten straks ‘stil’ de grond in bij de A15

30 juni GROESSEN - Hoe veroorzaak je zo min mogelijk overlast bij het plaatsen van een stalen damwand, die over kilometers lengte zo’n tien meter de grond in moet? Dat was dinsdag de hoofdvraag in Groessen, waar aannemer GelreGroen testen uitvoerde met een duwtechniek, een perstechniek en het gebruik van waterinjecties.