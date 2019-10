Woonwinkel Loods 5 opent bijna in Duiven

Halloween in Loo is weer in aantocht: ‘De doodskis­ten worden al in elkaar getimmerd’

21 oktober LOO - De griezeltocht vlak voor Halloween in Loo is al enkele jaren een begrip in de Liemers. Zaterdag 26 oktober vanaf 19.00 uur is het weer zover. Zodra de zon onder is, doen 150 tot 200 acteurs er alles aan om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen.