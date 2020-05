Zangverbod en hosties uitdelen met een pincet: slechts deel kerken gaat weer open

Opening Liemerse horecabe­drij­ven is een complexe zaak

30 mei Horecabedrijven mogen maandag weer open, ook in de Liemers. Voor Frank Gesthuizen (Plok, Jan & Jan en Steak’m in Didam), Wout Berentsen (Berentsen in Loo) en Karina van de Kolk (’t Raedthuys in Duiven) stond deze week in het teken van de heropening.