Zeepkistenrace in Groessen is een blijvertje: ‘Begint steeds meer te leven’

Kritische tieners moeten Museum Arnhem verbeteren: 'Die beelden staan te dicht op elkaar'

De directie van Museum Arnhem is uitgebreid. Vier tieners nemen het komende jaar plaats naast de volwassen directeur Saskia Bak. Ze mogen hun mening geven over álles, hoe kritischer hoe beter, vindt Bak. Mats (11) heeft meteen een puntje: ,,Die beelden in de tuin staan te dicht op elkaar”.