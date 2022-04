Zestig meiden maken kennis met de techniek, maar blijven ze ook? ‘Werkkleding is nog steeds voor mannen’

Zestig leerlingen van het Liemers College lopen donderdag door het immense kantoorgebouw van Alliander op de Dijkgraaf in Duiven. Verdeeld in groepen krijgen ze vier uur lang opdrachten die te maken hebben met het stroomnet. ,,De opdrachten moeten duidelijk maken dat werken bij ons bedrijf en in de technieksector meer is dan vieze handen en meterkasten", zegt Joëlle Coenen, werkzaam bij Alliander. ,,We hebben appbouwers nodig, ict’ers, maar ook mensen die goed zijn in communicatie en marketing.”