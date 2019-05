Zevenaar verbiedt ballonnen, Duiven gaat erover in gesprek

Vivare wil via Raad van State alsnog 3 ton voor isolatie­werk in Duiven

11 mei DUIVEN / DEN HAAG - Vivare probeert via de Raad van State alsnog drie ton subsidie te krijgen voor het isoleren van 106 woningen in de Bloemenwijk in Duiven. De corporatie heeft over dat bedrag een geschil met het ministerie van Binnenlandse Zaken.