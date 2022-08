Zondag aftrap van drie bluesconcerten in Duiven, maar stichting wil volgend jaar groter publiek bedienen

En of stichting Duuves Mixed Music merkt dat de drie concerten die geprogrammeerd staan leven bij het publiek. Het Bluesfestival van zondag op het Remigiusplein is gratis en daarmee is het spannend wie zich allemaal melden bij het podium, maar voor de andere twee events zijn al kaarten verkocht.



En dat terwijl Blues @ Gieling (zondag 2 oktober bij zalencentrum Gieling in Groessen) en Still Believe (zaterdag 19 november in De Ogtent in Duiven) nog even op zich laten wachten.