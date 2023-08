indebuurt.nl Shoptip! Dit weekend is er een zomerse vintage­markt in het Modekwar­tier

Dat wordt shoppen! Voor schatzoekers, boekenwurmen, vintagelovers en gezelligheidsdieren is het Modekwartier the place to be dit weekend. Op 26 augustus is er een vintagemarkt in zomerse sferen. Lees er hier meer over.