2017 was voor AEX jaar van rust, reinheid en regelmaat

Beursanalist Corné van Zeijl noemt 2017 het jaar van rust, reinheid en regelmaat. ,,Wat me opviel, is dat we weinig echte nationale tegenslagen te verwerken hadden. De bewegelijkheid van de koers was ook opvallend laag. De koers steeg niet met grote stappen, maar geleidelijk.'' Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro, spreekt van een uitzonderlijk goed jaar voor de Nederlandse economie. ,,Wat het zo bijzonder maakt, is dat weinig economen dit verwacht hadden. De economische groei was wereldwijd hoger dan verwacht en de inflatie in de belangrijkste landen bleef rond hetzelfde niveau. Dat gecombineerd met de laag blijvende rente zorgde voor een mooi jaar.'' Een andere factor die bijdroeg aan het succes van de AEX, was volgens De Jong onder meer een verrassend gestaag doorgroeiende Chinese economie. Hij maakt zich nog wel zorgen om de Chinese schuldenproblematiek. Die leidde vorige week nog tot een verlaging van de kredietwaardigheid van het land door Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's. ,,Wat dat betreft blijft China een onzekerheid. De geleidelijke groeivertraging zal daar doorzetten, maar niet al te sterk. Beleidsmakers in China hebben er alle belang bij om de economie niet te veel te laten afzwakken.''

Verhalen van het jaar

Daarnaast blijft de bitcoin een fenomeen voor de beursanalist. ,,Zolang mensen blijven kopen, stijgt de koers. Ze hebben toch maar mooi criticasters als ondergetekende de mond gesnoerd.'' Iemand die de vruchten heeft geplukt van het topjaar, is de beursvoorspellende aap Jacko . Hij stond gisterochtend met zijn aandelenpakket wonder boven wonder op een winst van 26,61 procent ten opzichte van het begin van 2017. Daarmee deed hij het voor het eerst in drie jaar beter dan de AEX. De 'behaarde vermogensbeheerder' van beleggerswebsite Beursgorilla voert in Artis elke maand aan de hand van bananen een willekeurige aandelenwissel uit. Dit jaar dankt Jacko zijn winst vooral aan drie aandelenwissels: de verkoop van aandelen Nedap in februari, die van NN Group in augustus en die van Air France-KLM in september, waarbij hij een rendement van maar liefst 75 procent binnenhaalde.

Een goed 2018

De gorilla hoeft in ieder geval niet te vrezen voor volgend jaar. De experts zijn positief over 2018. De Jong: ,,Ik zie nogal wat commentaar waarin men verwacht dat de inflatie en rente in 2018 in de VS oplopen. Ik denk echter dat de groei in productiviteit aantrekt, wat een temperende werking heeft op de inflatie. In 2018 gaat de economische groei dus wat mij betreft in een gestaag tempo door.''



Van Zeijl is zo iemand die zich zorgen maakt om de situatie in de Verenigde Staten, maar houdt dat slechts als slag om de arm. ,,Met de Europese economie komt het het komende jaar wel goed. Als de rente geen gekke dingen doet, wat ik niet verwacht, kunnen we een mooi 2018 tegemoetzien.''